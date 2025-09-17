اسلام آباد پولیس اور نیوٹک میں فنی تعلیم کی فراہمی کا عزم ،ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا دورہ ای ڈی نیوٹک سے ملاقات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سید علی ناصر رضوی نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا، انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوٹک عامر جان سے ملاقات کی۔۔۔
اس ملاقات کا مقصد پولیس افسران و اہلکاروں کے بچوں کی فلاح و بہبود اور ان کیلئے فنی و تکنیکی تعلیم کے مواقع کو فروغ دینا تھا، ملاقات کے دوران فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پولیس فورس کے اہلکاروں اور انکے بچوں کو نیوٹک کے اداروں میں جدید فنی اور تکنیکی تربیت فراہم کی جائے گی۔