صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس اور نیوٹک میں فنی تعلیم کی فراہمی کا عزم ،ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا دورہ ای ڈی نیوٹک سے ملاقات

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس اور نیوٹک میں فنی تعلیم کی فراہمی کا عزم ،ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا دورہ ای ڈی نیوٹک سے ملاقات

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایم ڈی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن سید علی ناصر رضوی نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا، انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوٹک عامر جان سے ملاقات کی۔۔۔

اس ملاقات کا مقصد پولیس افسران و اہلکاروں کے بچوں کی فلاح و بہبود اور ان کیلئے فنی و تکنیکی تعلیم کے مواقع کو فروغ دینا تھا، ملاقات کے دوران فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پولیس فورس کے اہلکاروں اور انکے بچوں کو نیوٹک کے اداروں میں جدید فنی اور تکنیکی تربیت فراہم کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر