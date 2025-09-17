سی ڈی اے ملازمین کا پلاٹس کی عدم منظوری پر احتجاج، دفاتر بند
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے ملازمین نے چیئرمین سی ڈی اے سے سیکرٹریٹ بلاک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، مختلف ڈائر یکٹوریٹس کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔۔۔
دفاتر کو تالہ لگا دیا گیا، نعرے بازی، مظاہرین کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے عدالت کے فیصلوں کو نہ مان کر توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے، پلاٹس نہ ملنے پر احتجاج جاری رہے گا، ملازمین کا کہنا تھا کہ پلاٹس کی منظوری سی ڈی اے بورڈ نے دینی ہے، 2007کے بعد سے تاحال بورڈ ممبران نے ملازمین کے پلاٹس کی منظوری نہیں دی۔ 26ستمبر تک اگر ملازمین کے پلاٹوں کی قرعہ اندازی نہ کی گئی تو ڈائریکٹوریٹ سطح پر احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے، مظاہرہ سے مزدور یونین کے جنرل سیکرٹری چوہدری محمد یٰسین اور دیگر نے خطاب کیا۔