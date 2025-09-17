صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر مریض کو طبی سہولیات ،عزت نفس کا خیال رکھیں،وزیر صحت

  • اسلام آباد
ڈاکٹر مریض کو طبی سہولیات ،عزت نفس کا خیال رکھیں،وزیر صحت

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت مصطفی کمال نے گزشتہ روز شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ کیا، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالق نے وزیر صحت کو ادارے کے انتظامی، تدریسی و تحقیقی امور پر بریفنگ دی۔۔۔

 سید مصطفی کمال نے کہا کہ یونیورسٹی کو ایسے معیاری ڈاکٹرز تیار کرنے چاہئیں، جو نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں۔ عوام ڈاکٹرز کو مسیحا سمجھتے ہیں، مریض سے نرمی، خلوص اور شائستگی سے پیش آنے سے تو مریض آدھا صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز مریض کو نہ صرف طبی سہولیات دیں بلکہ عزتِ نفس کے ساتھ پیش آئیں۔ یونیورسٹی کو میڈیکل ایتھکس پر تحقیق اور عملی تربیت کو فروغ دے۔ وفاقی وزیر نے نیشنل ای او سی برائے انسدادِ پولیو کا دورہ کیا، مہم جائزہ اجلاس کی صدارت کی، وفاقی وزیر نے قومی انسدادِ ڈینگی مہم 2025کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے وزارت صحت بیماریوں سے بچائو پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔

 

