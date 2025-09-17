انڈسٹریز معیشت کی ریڑھ کی ہڈی،قائم مقام چیئرمین سینیٹ
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) قائم مقام چیئرمین سینیٹ، سیدال خان سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے وفد نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز، صنعت و تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری کے مواقع اور صحافت کے مثبت کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ پاکستان کی انڈسٹریز ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کے فروغ سے نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ عوامی فلاح و بہبود اور خوشحالی کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوام کو روزگار فراہم کرنے اور معیارِ زندگی بہتر بنانے کیلئے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان اس وقت جن معاشی چیلنجز سے گزر رہا ہے اور ان سے نمٹنے کیلئے ضروری ہے کہ حکومت، پارلیمنٹ اور نجی شعبہ باہمی اعتماد اور تعاون کے مضبوط رشتے میں منسلک ہوں۔