کمزور طبقوں کیلئے فلاحی پروگرامز جاری رکھے جائیں:یوسف گیلانی

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اے پی پی) قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے پاکستان سویٹ ہوم کے پیٹرن ان چیف زمرد خان نے ملاقات کی، جاری بیان کے مطابق یوسف رضا گیلانی نے پاکستان سویٹ ہوم کی خدمات سراہتے ہوئے کہا کمزور طبقوں کیلئے فلاحی پروگرامز جاری رکھے جائیں۔

 زمرد خان نے کہا پاکستان سویٹ ہوم ملک گیر ادارہ بن گیا اور یتیم و نادار بچوں کی کفالت کر رہا ہے ۔ سیدہ فاطمہ الزہرہ دسترخوان روزانہ سات ہزار سے زائد افراد کو مفت کھانا فراہم کرتا ہے ۔ سیلاب متاثرین کو بھی دسترخوان کے ذریعے مدد فراہم کی جا رہی ہے ۔ دریں اثنا سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ جان محمد جمالی، سینیٹر زرقا سہروردی اور ندیم افضل چن نے بھی قائم مقام صدر سے ملاقات کی۔ یوسف رضا گیلانی کے کزن تنویر الحسن گیلانی مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے دعا کی گئی۔ 

 

