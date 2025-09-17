اسلام آباد پولیس، ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقی کی سفارشات بھجوا دیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈکوارٹرز، سیف سٹی کی زیر صدارت سیف سٹی اسلام آباد میں محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔۔۔
اجلاس میں اے آئی جی اسٹیبلیشمنٹ سید عنایت علی شاہ سمیت دیگر سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے، اجلاس میں پروموشن کمیٹی نے ہیڈ کانسٹیبلزکے سروس ریکارڈ کا جائزہ لیا، کمیٹی نے اچھے ریکارڈ کے حامل ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقی کی سفارشات بھجوا دیں۔ جن کی منظوری کے بعدہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے مزیدکہا کہ محکمانہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے، تمام محکمانہ ترقی کے کورس پاس کرنے والے والے افسران و جوانوں کو ان کی سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر پروموٹ کیا جائے گا۔