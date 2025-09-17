صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس، ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقی کی سفارشات بھجوا دیں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈکوارٹرز، سیف سٹی کی زیر صدارت سیف سٹی اسلام آباد میں محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔۔۔

 اجلاس میں اے آئی جی اسٹیبلیشمنٹ سید عنایت علی شاہ سمیت دیگر سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے، اجلاس میں پروموشن کمیٹی نے ہیڈ کانسٹیبلزکے سروس ریکارڈ کا جائزہ لیا، کمیٹی نے اچھے ریکارڈ کے حامل ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقی کی سفارشات بھجوا دیں۔  جن کی منظوری کے بعدہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئی کے عہدے پر ترقیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے مزیدکہا کہ محکمانہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے، تمام محکمانہ ترقی کے کورس پاس کرنے والے والے افسران و جوانوں کو ان کی سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر پروموٹ کیا جائے گا۔

 

 

