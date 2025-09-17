صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈکوارٹرز کا تھانہ گولڑہ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیڈکوارٹرز، سیف سٹی اسلام آباد ہارون جوئیہ نے تھانہ گولڑہ کا دورہ کیا، جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔۔۔

 اس موقع پر افسران نے تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے افسران کوتعمیرات کے کام میں تیزی لانے کی ہدایت کی اور عالمی معیار کے عین مطابق تمام تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے۔  انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کو برقرار رکھنے، جرائم پیشہ عناصر کے سدباب کو یقینی بنانے سمیت شہریوں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کرنے کیلئے متعدد منصوبے شروع کئے ہیں۔

 

