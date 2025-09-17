ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ہیڈکوارٹرز کا تھانہ گولڑہ کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیڈکوارٹرز، سیف سٹی اسلام آباد ہارون جوئیہ نے تھانہ گولڑہ کا دورہ کیا، جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔۔۔
اس موقع پر افسران نے تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے افسران کوتعمیرات کے کام میں تیزی لانے کی ہدایت کی اور عالمی معیار کے عین مطابق تمام تعمیراتی کام کو مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کو برقرار رکھنے، جرائم پیشہ عناصر کے سدباب کو یقینی بنانے سمیت شہریوں کو ہر ممکن سہولیات مہیا کرنے کیلئے متعدد منصوبے شروع کئے ہیں۔