ماحولیاتی بحران ، خزانے کا3فیصد نقصان ہوسکتا ، شمشاد اختر
اسلام آباد (نامہ نگار) سابق وفاقی وزیر اور گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ پاکستان کو ماحولیاتی بحران کے باعث آئندہ پندرہ برسوں میں قومی پیداوار کا تین فیصد تک نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔
سی پیک ٹو پوائنٹ زیرو میں سبز سرمایہ کاری کو فوری اور اولین ترجیح دینا ناگزیر ہے۔ ایس ڈی پی آئی کی گرین انڈسٹریلائزیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پاکستان نے گرین بانڈز، ڈیبٹ فار نیچر سوآپ اور سبز صنعتی زونز جیسے اختراعی مالیاتی ماڈلز اختیار نہ کئے تو ملک کے مالیاتی بوجھ میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت سبز منصوبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے لیکن پاکستان ابھی تک اس موقع سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مصطفی حیدر سید نے زور دیا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کو قابلِ تجدید توانائی، بیٹری سٹوریج اور ماحول دوست صنعتی پارکس پر مرکوز ہونا چاہئے، ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر حامد شریف نے کہا کہ پاکستان کا کمزور سرمایہ کاری ماحول اور بیوروکریسی کی رکاوٹیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کیلئے حوصلہ شکن ہیں۔ چینی سفارت خانے کے سیاسی شعبے کے سربراہ وانگ شینگ جیے نے پاکستان کو چین کے سبز انتقال میں ترجیحی شراکت دار بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ گرین سی پیک بین الاقوامی تعاون کی ایک روشن مثال بن سکتا ہے۔