انتقامی کارروائیاں بند نہ ہوئیں تو احتجاج کرینگے، تاجر
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ، سیکرٹری خالد چوہدری اور دیگر تاجر رہنمائوں نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو کنٹرول کرنے کیلئے انتظامیہ کو اختیار دیا تھا لیکن انتظامیہ نے ان اختیارات کے تحت تاجروں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے۔
کبھی چینی، کبھی تجاوزات، کبھی پلاسٹک بیگ،کبھی ڈینگی،کبھی پرائس لسٹ اور کبھی روٹی کے نام پر شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر خود ساختہ مجسٹریٹ کارروائی کرتے ہیں۔ تھانے میں بند کر کے تاجروں کی تذلیل کی جاتی ہے اور بھاری جرمانے کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ تاجروں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند اور رویہ تبدیل کریں ورنہ اس ہفتے ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلا کر حتمی فیصلہ کریں گے۔