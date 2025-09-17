گل محمد بیتاب کے خاکوں کی کتاب د اباسین پہ غاہ کی تقریب رونمائی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد میں نامور شاعر، ادیب اور بابائے خاکہ گل محمد بیتاب کے خاکوں کی کتاب د اباسین پہ غاہ کی تقریب رونمائی ہوئی۔
تقریب کا اہتمام پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد نے کیا تھا۔ صدارت پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد کے چیئرمین سید محمود نے کی۔ پاک افغان امور کے ماہر اور دفاعی تجزیہ کار میجر عامر، ممتاز ادیب ڈاکٹر فصیح الدین اشرف اور پروفیسر ڈاکٹر گلزار جلال یوسفزئی مہمانان خصوصی تھے۔ نظامت کے فرائض پشتو ادبی سوسائٹی اسلام آباد کے سیکرٹری جنرل سردار یوسفزئی نے انجام دیئے۔ م ر شفق، پروفیسر ڈاکٹر منظور آفریدی، ڈاکٹر داؤد جان مومند، عبدالحمید زاہد، سید جاوید اقبال گیلانی، ذاکر یوسفزئی، فجی گل، خورشید ابن لبید، احساس خٹک اور دیگر نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔