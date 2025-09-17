صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی کاروباروں اور کارپوریٹ سیکٹر کیلئے ڈیٹا خودمختاری کے چیلنجز کا حل

اسلام آباد (دنیا رپورٹ)فورٹی نیٹ نے پاکستان میں اپنے تیسرے فورٹی نیٹ سکیورٹی ڈے کے موقع پر پاکستانی کاروباروں اور کارپوریٹ سیکٹر کیلئے ڈیٹا خودمختاری کے چیلنجز کا حل پیش کر دیا۔۔۔

 اپنا خودمختار سیکیور ایکسس سروس ایج حل پیش کیا۔ فورٹی نیٹ نے یہ دکھایا کہ ادارے کس طرح ڈیٹا رہائش، پرائیویسی اور آپریشنل تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، بغیر سکیورٹی، صارف کے تجربے یا سکیل ایبلٹی پر سمجھوتہ کیے۔ فورٹی نیٹ کا خودمختار SASEحل کاروباروں کو محفوظ طریقے سے صارفین، ایپلیکیشنز اور ڈیٹا کو جوڑنے اور ان کی حفاظت کرنے کے قابل بناتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہوں۔ 

 

