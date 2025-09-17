پاکستانی کاروباروں اور کارپوریٹ سیکٹر کیلئے ڈیٹا خودمختاری کے چیلنجز کا حل
اسلام آباد (دنیا رپورٹ)فورٹی نیٹ نے پاکستان میں اپنے تیسرے فورٹی نیٹ سکیورٹی ڈے کے موقع پر پاکستانی کاروباروں اور کارپوریٹ سیکٹر کیلئے ڈیٹا خودمختاری کے چیلنجز کا حل پیش کر دیا۔۔۔
اپنا خودمختار سیکیور ایکسس سروس ایج حل پیش کیا۔ فورٹی نیٹ نے یہ دکھایا کہ ادارے کس طرح ڈیٹا رہائش، پرائیویسی اور آپریشنل تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، بغیر سکیورٹی، صارف کے تجربے یا سکیل ایبلٹی پر سمجھوتہ کیے۔ فورٹی نیٹ کا خودمختار SASEحل کاروباروں کو محفوظ طریقے سے صارفین، ایپلیکیشنز اور ڈیٹا کو جوڑنے اور ان کی حفاظت کرنے کے قابل بناتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہوں۔