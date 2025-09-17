صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 23اشتہاری مجرمان سمیت 37جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔

سنگجانی، ویمن، کورال، کرپا، رمنا، مارگلہ، ترنول، لوہی بھیر، پھلگراں اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے 14ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,110گرام چرس، 1,098گرام ہیروئن، 1,713گرام آئس اور مختلف بور کے چھ پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 23مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔

 

