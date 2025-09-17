23اشتہاریوں سمیت 37جرائم پیشہ افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 23اشتہاری مجرمان سمیت 37جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔
سنگجانی، ویمن، کورال، کرپا، رمنا، مارگلہ، ترنول، لوہی بھیر، پھلگراں اور تھانہ شہزاد ٹاؤن پولیس نے 14ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,110گرام چرس، 1,098گرام ہیروئن، 1,713گرام آئس اور مختلف بور کے چھ پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 23مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔