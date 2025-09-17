نوشہرہ، 10سالہ بچے کو قتل کرنیوالے دو مجرموں کو عمرقید بامشقت کی سزا کا حکم
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) ایڈیشنل سیشن جج پبی نے نوشہرہ آمان کوٹ پبی میں 10سالہ ریحان کو جنسی درندگی کے بعد ذبح کرنے کے مشہور مقدمہ کا فیصلہ چھ سال بعد سنا دیا، دونوں ملزمان کو عمرقید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا۔
ملزمان عبدالنعیم اور سلیم جو کہ ضمانت پر تھے کو عدالت سے گرفتار کر کے سینٹرل جیل مردان منتقل کر دیا گیا۔ مقتول کی والدہ کے مطابق میرے بیٹے کے قاتلوں کو چھ سال بعد سزا ملی، میں چھ سال تک عدالتوں کے چکر لگاتی رہی ان سفاک ملزمان کو پھانسی کی سزا ہونے چاہے تھی میں ہائیکورٹ پشاور جائوں گی۔