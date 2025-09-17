صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون وے کی خلاف ورزی پر 249ڈرائیورز کیخلاف مقدمات

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ون وے کی خلاف ورزی پر 249ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر لئے جبکہ 743گاڑیوں اور موٹرسائیکلز کو مختلف تھانہ جات میں بند بھی کیا گیا ہے۔۔۔

اس سلسلے میں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے خصوصی دستے بھی تشکیل دے دیئے گئے ہیں جو وفاقی دارلحکومت اسلام آباد کی تمام بڑی شاہرائوں اور اہم مقامات پرون وے کی خلاف ورزی کرنیوالے ڈرائیورز کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لارہے ہیں، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

