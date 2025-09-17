ون وے کی خلاف ورزی پر 249ڈرائیورز کیخلاف مقدمات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ون وے کی خلاف ورزی پر 249ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر لئے جبکہ 743گاڑیوں اور موٹرسائیکلز کو مختلف تھانہ جات میں بند بھی کیا گیا ہے۔۔۔
اس سلسلے میں اسلام آباد ٹریفک پولیس کے خصوصی دستے بھی تشکیل دے دیئے گئے ہیں جو وفاقی دارلحکومت اسلام آباد کی تمام بڑی شاہرائوں اور اہم مقامات پرون وے کی خلاف ورزی کرنیوالے ڈرائیورز کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لارہے ہیں، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہمارا اولین فرض ہے، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔