آر ڈی اے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے مابین معاہدہ طے

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) آر ڈی اے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے درمیان ایس اے پی ای آر پی کے نفاذ کیلئے تاریخی ایم او یو پر دستخط، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے منصور احمد نے فنانشل اکاؤنٹنگ اینڈ بجٹنگ سسٹم، کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس اسلام آباد کے ساتھ معاہدے پر دستخط کئے۔

 اس اقدام کا مقصد آر ڈی اے کے مالیاتی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور ڈیجیٹائزیشن کو یقینی بنانا ہے۔ اس تعاون کے تحت آر ڈی اے کے تمام مالیاتی لین دین، بجٹ سازی اور ادائیگیاں ایس اے پی ای آر پی کے ذریعے انجام دی جائیں گی۔ ایس اے پی ای آر پی کے نفاذ سے آر ڈی اے کے تمام ادائیگی کے نظام کو ڈیجیٹائز اور خودکار بنایا جائے گا، اندرونی کنٹرولز کو مضبوط اور دستی مداخلت کو کم کیا جائے گا، جبکہ بروقت مالیاتی رپورٹنگ اور مانیٹرنگ کے ذریعے بہتر فیصلہ سازی کو ممکن بنایا جائے گا۔ 

 

