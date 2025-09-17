علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، انٹیگریٹیو ریسرچ اِن بائیو سائنسز کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس 23ستمبر کو ہوگی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں انٹیگریٹیو ریسرچ اِن با ئیو سائنسز کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس 23ستمبر کو منعقد ہو رہی ہے۔۔۔
کانفرنس یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سائنسز کے شعبہ بیالوجی کے زیرِ اہتمام منعقد کی جا رہی ہے جس میں ملکی و غیر ملکی محققین، سائنسدان اور ماہرینِ تعلیم شریک ہوں گے۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد بایوسائنسز کے مختلف ذیلی شعبہ جات کے درمیان بین الضابطہ تعاون کو فروغ دینا اور تحقیق کے ذریعے سائنسی جدت کو آگے بڑھانا ہے۔