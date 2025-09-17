سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جن میں ڈی آئی جی سکیورٹی، اے آئی جی جنرل اینڈ ڈویلپمنٹ، ایس ایس پی سکیورٹی سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔۔۔
آئی جی اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سکیورٹی انتظامات اور شہریوں کی سہولت کیلئے قائم خدمت مراکز اور تھانہ جات میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا، انہوں نے افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور پرامن ماحول کو یقینی بنانے کیلئے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں، انہوں نے اسلام آباد کے تمام تھانہ جات اور عوامی سہولت کیلئے قائم مراکز میں شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور سواں زون میں واقع پولیس سٹیشنز کی تزئین و آرائش کے احکامات بھی جاری کئے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبے بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کئے جائیں تاکہ پولیس فورس کو بہترین سہولیات میسر آ سکیں۔