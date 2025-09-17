صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی

  • اسلام آباد
سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جن میں ڈی آئی جی سکیورٹی، اے آئی جی جنرل اینڈ ڈویلپمنٹ، ایس ایس پی سکیورٹی سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔۔۔

 آئی جی اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سکیورٹی انتظامات اور شہریوں کی سہولت کیلئے قائم خدمت مراکز اور تھانہ جات میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا، انہوں نے افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور پرامن ماحول کو یقینی بنانے کیلئے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں، انہوں نے اسلام آباد کے تمام تھانہ جات اور عوامی سہولت کیلئے قائم مراکز میں شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی اور سواں زون میں واقع پولیس سٹیشنز کی تزئین و آرائش کے احکامات بھی جاری کئے۔  انہوں نے کہا کہ تمام ترقیاتی منصوبے بروقت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کئے جائیں تاکہ پولیس فورس کو بہترین سہولیات میسر آ سکیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر