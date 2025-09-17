گندم اور آٹے کی ہر جگہ فراہمی یقینی بنائی جائے،کمشنر راولپنڈی
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت گندم اور آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن اور دیگر متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔
کمشنر نے سرکاری قیمتوں پر آٹے کی فراہمی نہ ہونے کی کچھ شکایات پر سخت نوٹس لیتے ہوئے واضح ہدایت کی کہ ہر تحصیل کے حساب سے نرخ مقرر کیے جائیں اور کسی بھی علاقے میں آٹے کی کمی واقع نہ ہونے دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہر تحصیل میں آٹے کی قیمتوں میں فرق موجود ہے جسے مدنظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر راولپنڈی نے تمام اضلاع کے افسران کو ہدایت دی کہ فلور ملز، ڈیلرز اور مارکیٹوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے، تمام چیک پوسٹوں پر ڈیوٹی سٹاف کو باقاعدہ مانیٹر کریں اور مقرر کردہ نرخوں پر گندم و آٹے کی فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی جائے۔ کمشنر نے یہ بھی ہدایت دی کہ ذخیرہ اندوزی یا ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جو گندم اور آٹا ذخیرہ اندوزوں سے قبضے میں لیا گیا ہے وہ مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پر فروخت کیا جائے اور کسی بھی صورت واپس نہ کیا جائے۔