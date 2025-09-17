چیئرمین سی ڈی اے کا ٹی چوک فلائی اوور کا دورہ ،کام کا جائزہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ممبر انجینئرنگ، ممبر پلاننگ اینڈ ڈیزائن سمیت پراجیکٹ ڈائریکٹر، کنسلٹنٹس اور دیگر متعلقہ افسران بھی انکے ہمراہ تھے۔
چیئرمین نے منصوبے پر جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر پراجیکٹ ڈائریکٹر اور متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو منصوبے پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں پر بریفننگ دی۔ چیئرمین نے کہا کہ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے سے جڑواں شہروں کے علاوہ لاہور، پنجاب سے آنے والے مسافروں کو سگنل فری سفری سہولت میسر آئے گی۔ دن رات تعمیراتی کاموں کو جاری رکھ کر منصوبے میں حائل تمام ر کاوٹوں کو جلد دور کیا جائے۔