آئی ٹی تعلیم وقت کی ضرورت تعلیمی ترقی ترجیح ہے ،خالد مقبول

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے گرلز ماڈل کالج جی الیون ون میں نجی موبائل کمپنی کے تعاون سے جدید ترین آئی ٹی لیب کا افتتاح کردیا۔

 تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ خالدمقبول صدیقی تھے ۔ خطبہ استقبالہ دیتے ہوئے ایف ڈی ای کے ڈی جی جنید اخلاق نے مہمانوں کوخوش آمدید کہا ، وفاقی وزیر نے کہا کہ آئی ٹی کی تعلیم وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے۔  تعلیمی ترقی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ موجودہ حکومت پاکستان کو تعلیمی میدان میں ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی ۔

