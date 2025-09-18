صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی نائن اور آئی الیون بس سٹینڈ ز کی119.60 ملین میں نیلامی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ڈائریکٹوریٹ آف میونسپل ایڈمنسٹریشن نے G-9اور I-11بس سٹینڈز کی اوپن نیلامی کامیابی سے مکمل کرلی ہے ۔ نیلامی ڈائریکٹر ڈی ایم اے ڈاکٹر انعم کی زیر نگرانی عمل میں لائی گئی۔

 ملک بھر کے بہترین کنٹریکٹرز نے حصہ لیا۔ سیکٹر G-9 بس سٹینڈ سالانہ 81.60 ملین روپے میں نیلام کیا گیا جو پہلے خود وصولی کے تحت 37.90 ملین روپے سالانہ تھا۔ اسی طرح سیکٹر I-11 بس سٹینڈ کو بھی ریکارڈ 38.00 ملین روپے سالانہ میں نیلام کیا گیا ۔دونوں معاہدے میرٹ کی بنیاد پر تین سالہ مدت کیلئے ایوارڈ کئے گئے ہیں۔ جن میں ہر سال سالانہ 10 فیصد لازمی اضافہ شامل ہے ۔ دونوں بس سٹینڈز نیلامی کی بار بار ناکامی اور ٹھیکیداروں کی اجارہ داری کے باعث خود وصولی کی بنیاد پر چلائے جارہے تھے ،کنٹریکٹرز نے نیلامی کے عمل شفاف قرار دیا ،چیئرمین سی ڈی اے کی جانب سے حکام کی تعریف کی گئی ۔

