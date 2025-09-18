یاسر الیاس کی تاجک نائب وزیراعظم سے ملاقات
اسلام آباد (دنیارپورٹ ) وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس خان نے تاجکستان کے فرسٹ ڈپٹی وزیراعظم حکیم خالق زادہ سے ملاقات کی، علاقائی سیاحت اور معاشی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات انٹرنیشنل ٹورازم انویسٹمنٹ فورم کے موقع پر ہوئی، فورم میں مختلف ممالک کے وزرائے سیاحت، سفارتکاروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی، سردار یاسر الیاس نے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لامحدود مواقع ہیں جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش منزل بن سکتے ہیں، تاجکستان کے سٹیٹ کمیٹی برائے انویسٹمنٹ کے چیئرمین سلطان رحیم زادہ سے بھی ملاقات ہوئی، سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز، ڈائریکٹ ایئر کنیکٹیویٹی اور تجارتی تعاون کے نئے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔