سیلاب سے تباہ ہونیوالی شاہرات کی بحالی کاکام جاری
اسلام آباد(دنیا رپورٹ )ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں موٹروے ایم 5کو پہنچنے والے نقصان پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ٹیمیں دن رات مصروف عمل ہیں۔
سیکرٹری مواصلات اور چیئرمین این ایچ اے کی نگرانی میں انجینئرز اور ماہرین ٹریفک کی جلدا ز جلد بحالی کے لئے کوشاں ہیں اور اس ضمن میں اب تک ہونے والی ڈویلپمنٹ پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے ، جس کے مطابق اس متاثرہ حصے کی ایک سائیڈ پر عارضی ٹریفک کی بحالی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ دریں اثناء این ایچ اے حکام ملتان کی ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے سے بھی رابطہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال کے مطابق حکمت عملی اختیار کی جا سکے ۔