عقیدہ تحفظ ختم نبوت اسلام ،ایمان کی بنیاد ،ہرقربانی دینگے ،صفدر گیلانی
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) جمعیت علماپاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل صاحبزادہ صفدر گیلانی نے کہا ہے کہ 28ستمبرکو اسلام آباد میں رحمت للعالمین وختم نبوت کانفرنس اتحاد امت کا مظہرہوگی۔
جس میں تمام مذہبی وسیاسی جماعتوں کے سربراہان مختلف مکاتب فکر کے جید علما ومشائخ عظام اراکین پارلیمنٹ شریک ہونگے ۔پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت اسلام ،ایمان کی بنیاد ،ہرقربانی دینگے۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جے یوپی کے مشاورتی اجلاس کے بعد رہنمائوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، انہوں نے کہا عقیدہ تحفظ ختم نبوت اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے اسکے لئے نہ کل قربانی سے دریغ کیا نہ آئندہ کریں گے ،ہماراجینا مرنا اسلام اورپاکستان کے لئے ہے ،فلسطین سے اظہاریکجہتی اوران کی مدد کے لئے مسلم ممالک عملی اقدامات کریں، دہشت گرداسرائیل کے خلاف سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا ۔