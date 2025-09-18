قومی و تعلیمی ورثے کے تحفظ کے لیے نسٹ اور نیشنل آرکائیوز کے مابین معاہدہ
اسلام آباد(دنیارپورٹ )پاکستان کے علمی و ادارہ جاتی ورثے کے تحفظ کے لئے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (نسٹ) اور نیشنل آرکائیوز آف پاکستان (نیپ) کے مابین ایک یادداشتِ مفاہمت پر دستخط کیے گئے ۔
تقریب نسٹ کی مرکزی لائبریری میں منعقد ہوئی ،وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری مہمانِ خصوصی تھے ۔ منصوبے کے تحت نسٹ سنٹرل لائبریری کے آرکائیو سیکشن کو نیشنل آرکائیوز کے تعاون سے ایک ایسے مرکز میں ڈھالا جا رہا ہے جہاں ادارہ جاتی ریکارڈ محفوظ، ڈیجیٹائز اور علمی بنیادوں پر مرتب کیا جائے گا۔ \'\'قائد کارنر\'\' کا افتتاح بھی کیا گیا۔