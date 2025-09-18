صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی و تعلیمی ورثے کے تحفظ کے لیے نسٹ اور نیشنل آرکائیوز کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
قومی و تعلیمی ورثے کے تحفظ کے لیے نسٹ اور نیشنل آرکائیوز کے مابین معاہدہ

اسلام آباد(دنیارپورٹ )پاکستان کے علمی و ادارہ جاتی ورثے کے تحفظ کے لئے نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی (نسٹ) اور نیشنل آرکائیوز آف پاکستان (نیپ) کے مابین ایک یادداشتِ مفاہمت پر دستخط کیے گئے ۔

تقریب نسٹ کی مرکزی لائبریری میں منعقد ہوئی ،وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چوہدری مہمانِ خصوصی تھے ۔ منصوبے کے تحت نسٹ سنٹرل لائبریری کے آرکائیو سیکشن کو نیشنل آرکائیوز کے تعاون سے ایک ایسے مرکز میں ڈھالا جا رہا ہے جہاں ادارہ جاتی ریکارڈ محفوظ، ڈیجیٹائز اور علمی بنیادوں پر مرتب کیا جائے گا۔ \'\'قائد کارنر\'\' کا افتتاح بھی کیا گیا۔

