ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارراوئیاں مزید تیز کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرزو سیف سٹی ہارون جوئیہ نے اسلام آباد ٹر یفک پولیس ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں اورٹریفک پولیس کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔
ڈی آئی جی نے ٹریفک سے متعلقہ سہولیات کے حصول کیلئے پولیس خدمت مراکز اور ٹریفک دفتر آنیوالے شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے اور شہر بھر میں ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کیلئے خصوصی ہدایات جاری کیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرنیوالے ڈرائیوروں کے خلاف زونل سطح پر قانونی کارروائی مزید تیز کرنے کے بھی احکامات جاری کئے۔ ،اس موقع پرچیف ٹریفک آفیسراسلام آباد نے ڈی آئی جی محمد ہارون جوئیہ کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کی سہولیات اوروفاقی دارلحکومت اسلام آبادمیں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اورحادثات کی روک تھام کے لئے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں ،ڈی آئی جی نے کہا کہ ڈیوٹی کے دوران شہریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں،ہمارا اولین فرض شہریوں کودرپیش مشکلات کو دور کرنا ہے ۔