ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارراوئیاں مزید تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرزو سیف سٹی ہارون جوئیہ نے اسلام آباد ٹر یفک پولیس ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا، چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں اورٹریفک پولیس کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔

 ڈی آئی جی نے ٹریفک سے متعلقہ سہولیات کے حصول کیلئے پولیس خدمت مراکز اور ٹریفک دفتر آنیوالے شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے اور شہر بھر میں ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کیلئے خصوصی ہدایات جاری کیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرنیوالے ڈرائیوروں کے خلاف زونل سطح پر قانونی کارروائی مزید تیز کرنے کے بھی احکامات جاری کئے۔ ،اس موقع پرچیف ٹریفک آفیسراسلام آباد نے ڈی آئی جی محمد ہارون جوئیہ کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے شہریوں کی سہولیات اوروفاقی دارلحکومت اسلام آبادمیں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اورحادثات کی روک تھام کے لئے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں ،ڈی آئی جی نے کہا کہ ڈیوٹی کے دوران شہریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں،ہمارا اولین فرض شہریوں کودرپیش مشکلات کو دور کرنا ہے ۔

