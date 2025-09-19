صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ زون میں سکیورٹی انتظامات سخت کر دیئے گئے

  • اسلام آباد
ریڈ زون میں سکیورٹی انتظامات سخت کر دیئے گئے

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ایس ایس پی سکیورٹی کیپٹن (ر) سید ذیشان حیدر کی ہدایات پر ریڈ زون میں سکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیئے گئے ہیں۔

ڈپلومیٹک انکلیو کے داخلی و خارجی راستوں سمیت حساس مقامات پر جدید تقاضوں کے مطابق سکیورٹی کو مزید مستحکم بنایا گیا ہے ۔ ایس ایس پی سکیورٹی نے بتایا کہ پڑتال کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لائی جارہی ہے ۔شہروں اور ملکی و غیر ملکی املاک کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ افسران اور جوان فیلڈ میں موجود رہ کر سکیورٹی امور کی براہِ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ کسی بھی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سفارت خانوں، اقوامِ متحدہ کے دفاتر اور دیگر اہم تنصیبات کی سکیورٹی اقدامات مزید بڑھا د یئے گئے ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے ہر آنے جانے والے شخص اور گاڑی پر کڑی نظر رکھی جارہی ہے۔

