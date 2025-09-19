یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین تنخواہوں ،سیپیریشن سکیم کے معاوضہ سے محروم ،نوٹس کا مطالبہ
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین ابھی تک تنخواہوں اور سیپیریشن سکیم کے معاوضے سے محروم، اپریل، جولائی، اگست کی تنخواہیں بھی نہیں ملیں۔۔۔
11 ہزار سے زائد ملازمین کو تنخواہوں اور پیکج کے بغیر ہی نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ منیجنگ ڈائریکٹر اور ظالم انتظامیہ نے تمام ملازمین کو در بدر کر دیا ہے سب ملازمین سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ متاثرہ ملازمین کے ورکرز الائنس نے وزیراعظم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو عدالتوں سے رجوع کرینگے اور اپنے حقوق کیلئے ہر فورم پر جائینگے۔