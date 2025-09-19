صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلہ گنگ، بھینس بچاتے وین درخت سے ٹکر ا گئی، 18 زخمی

  • اسلام آباد
تلہ گنگ(نمائندہ دنیا)کھاریاں سے تلہ گنگ جانے والی مسافر وین درخت سے ٹکرا گء عورتوں اور بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔۔۔

 چکوال سوہاوہ روڈ پر کھیوال کے قریب تیز رفتار ہائی ایس اچانک روڈ پر آنے والی بھینس سے ٹکرا کر درخت سے جا ٹکرائی، 18 مسافر زخمی ہوگئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں ۔ترجمان ریسکیو کے مطابق 18 مسافر زخمی ہوئے، جن میں 3 بچے اور چار خواتین بھی شامل ہیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال چکوال منتقل کر دیا گیا۔

