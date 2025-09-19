صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ یقینی بنائے :پیپلز پارٹی

  • اسلام آباد
حکومت سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ یقینی بنائے :پیپلز پارٹی

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ازالہ یقینی بنائے، انہیں بلاسود قرض فراہم اور بجلی کے بل معاف کیے جا ئیں۔

پیپلزپارٹی کی رہنما سینیٹر پلوشہ خان نے کہا کہ پنجاب حکومت صوبائیت کا کارڈ کھیلنے کے بجائے تباہ حال صوبے کی عوام پر دھیان دے ،وزیراعظم پاکستان نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے مطالبے پر زرعی ایمرجنسی نافذ کی،پنجاب حکومت یہ وضاحت کرے کہ زرعی ایمرجنسی میں کسان کو کیا ریلیف دیا گیا ہے ؟ وفاقی حکومت بی آئی ایس پی کے ذریعے متاثرین کو ریلیف دینے سے کیوں گھبرا رہی ہے ۔ علاوہ ازیں سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سیدنیئر حسین بخاری نے کہا سیلاب سے پورا پنجاب بری طرح متاثر ہواہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیلاب متاثرین بالخصوص کسانوں کو بلاسود قرض فراہم کریں ،سیلاب متاثرین کے بجلی کے بل معاف کیے جا ئیں۔ 

