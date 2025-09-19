الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کی جانب سے 15ہزار سیلاب متاثرین کیلئے طبی سہولیات
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال نے پنجاب اور خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں ماہ رواں کے دوران پندرہ ہزار سے زائد سیلاب متاثرین کو طبی امداد فراہم کی ہے۔
ٹرسٹ نے سوات، بونیر، صوابی، سمبڑیال، سیالکوٹ، نارووال، وزیرآباد اور قصور میں آٹھ ایمرجنسی میڈیکل کیمپ لگائے ۔ متاثرہ علاقوں میں آشوب چشم، وائرل انفیکشن، کیراٹائٹس اور بیکٹیریائی امراض عام ہیں جو آلودہ پانی اور ناقص صفائی سے جنم لیتے ہیں۔ ادارہ کی جانب سے 2500فوڈ پیکٹس اور 3500واٹر پیوریفکیشن ٹیبلیٹس فراہم کیں۔ پختونخوا میں تین کیمپس کے ذریعے 5200، پنجاب کے پانچ مراکز میں 9800مریضوں کا علاج کیا گیا۔