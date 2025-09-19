صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کی جانب سے 15ہزار سیلاب متاثرین کیلئے طبی سہولیات

  • اسلام آباد
الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کی جانب سے 15ہزار سیلاب متاثرین کیلئے طبی سہولیات

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال نے پنجاب اور خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں ماہ رواں کے دوران پندرہ ہزار سے زائد سیلاب متاثرین کو طبی امداد فراہم کی ہے۔

ٹرسٹ نے سوات، بونیر، صوابی، سمبڑیال، سیالکوٹ، نارووال، وزیرآباد اور قصور میں آٹھ ایمرجنسی میڈیکل کیمپ لگائے ۔ متاثرہ علاقوں میں آشوب چشم، وائرل انفیکشن، کیراٹائٹس اور بیکٹیریائی امراض عام ہیں جو آلودہ پانی اور ناقص صفائی سے جنم لیتے ہیں۔ ادارہ کی جانب سے 2500فوڈ پیکٹس اور 3500واٹر پیوریفکیشن ٹیبلیٹس فراہم کیں۔ پختونخوا میں تین کیمپس کے ذریعے 5200، پنجاب کے پانچ مراکز میں 9800مریضوں کا علاج کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

بل بورڈز کی تنصیب:کے ایم سی و دیگر اداروں سے جواب طلب

پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

لاکھوں پاکستانیوں کی بیرون ملک منتقلی لمحہ فکریہ ،کاشف سعید

محفوظ طبی نگہداشت کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ماہرین

ملیر :گیس چوروں کیخلاف کارروائی، متعددمقدمات درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ