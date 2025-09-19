صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کے 2الگ الگ واقعات میں مطلوب 4 ملزمان گرفتار

  • اسلام آباد
قتل کے 2الگ الگ واقعات میں مطلوب 4 ملزمان گرفتار

راولپنڈی(خبر نگار)راولپنڈی پولیس نے قتل کے 2 الگ الگ واقعات میں مطلوب 4 ملزمان گرفتار کر لئے ,تھانہ ٹیکسلا پولیس نے شہری کے قتل کا کا سراغ لگاتے ہوئے 2 افراد گرفتار کر لئے۔

پولیس کے مطابق شہری کے لاپتہ ہونے پر اغواء کا مقدمہ رواں ماہ درج کیا گیا تھا پولیس نے دوران تفتیش مشکوک افراد کو حراست میں لیا تو زیر حراست افراد نے ذاتی رنجش پر شہری کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل ،لاش پانی کے گڑھے میں پھینکنے کا بھی اعتراف کیا جن کی نشاندہی پر شہری کی لاش برآمد کر لی گئی ادھر تھانہ رتہ امرال پولیس نے 6 روز قبل فائرنگ کر کے ایک شہری کو قتل اور دو کو زخمی کرنے والے دو ملزمان بھی گرفتار کرلئے۔

