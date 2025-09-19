بارانی یونیورسٹی سب کیمپس اٹک ، نئے آنیوالے طلبہ کیلئے اورینٹیشن سیشنز کا انعقاد
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی نے سب کیمپس اٹک میں داخلہ لینے والے نئے طلباء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے لیے خصوصی اورینٹیشن سیشنز کا انعقاد کیا۔
سیشنز میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمر الزمان نے رجسٹرار، ڈینز، ڈائریکٹرز اور پرنسپل آفیسرز کے ہمراہ شرکت کی۔ وائس چانسلر نے کہا کہ ہمارا مقصد آپ کے تعلیمی جذبے کو مزید بڑھانا اور ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جو آپ کو ترقی اور جدت کی طرف مائل کر سکے۔