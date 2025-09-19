صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارانی یونیورسٹی سب کیمپس اٹک ، نئے آنیوالے طلبہ کیلئے اورینٹیشن سیشنز کا انعقاد

  • اسلام آباد
بارانی یونیورسٹی سب کیمپس اٹک ، نئے آنیوالے طلبہ کیلئے اورینٹیشن سیشنز کا انعقاد

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی نے سب کیمپس اٹک میں داخلہ لینے والے نئے طلباء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے لیے خصوصی اورینٹیشن سیشنز کا انعقاد کیا۔

سیشنز میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمر الزمان نے رجسٹرار، ڈینز، ڈائریکٹرز اور پرنسپل آفیسرز کے ہمراہ شرکت کی۔ وائس چانسلر نے کہا کہ ہمارا مقصد آپ کے تعلیمی جذبے کو مزید بڑھانا اور ایک ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جو آپ کو ترقی اور جدت کی طرف مائل کر سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ