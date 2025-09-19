راولپنڈی،فرائض میں غفلت، 12 سینیٹری ورکر ز، سپروائزر برطرف
راولپنڈی (خاور نواز راجہ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی نے انسداد ڈینگی مہم کے دوران غفلت اور غیر حاضری کے باعث 12 سینیٹری ورکرز اور سپر وائزرز نوکری سے برطرف کر دیئے۔
ذرائع نے بتایا یونین کونسل 22۔33 اور 43میں انسداد ڈینگی پر مامور سینیٹری ورکرز اور سپروائزرز ڈیوٹی سے غائب رہے۔ یہ اہلکار اپنے فرائض کی ادائیگی کے بجائے جعلی تصاویر بنا کر حکام کو بھجواتے رہے جس پر محکمہ نے انکوائری کرائی اور انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مسلسل غیر حاضر رہنے پر پیڈا ایکٹ 2006کے تحت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے 12خواتین اور مرد ورکرز، کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ برطرف ہونے والوں میں یوسی 22، 33، اور 43میں تعینات سینیٹری پٹرول کے عملے، جن میں نوشین، اختشام، کاشف حسین، ذیشان، اظہرہ، سنی، رابعہ، روتھ کنول، زویاناز، یاسر عباس، ندیم، اور عظمی شامل ہیں، محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ کارروائی ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کیلئے سخت نظم و ضبط کو یقینی بنانے کیلئے کی گئی ہے۔