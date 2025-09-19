پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ خوش آئند،پاک سعودی یکجہتی کونسل
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاک سعودی یکجہتی کونسل کے سرپرست سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، ترجمان پروفیسر سجاد قمر نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے مسلم امہ کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔
معاہدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب امت مسلمہ کے دو روشن ستارے ، منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ پاک سعودی یکجہتی کونسل کے رہنماؤں نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر نازک موقع پر پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا اور کبھی بھی پیچھے نہیں رہا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے سربراہوں کی مبارک باد بھی دی۔