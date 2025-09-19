ایس ایس پی آپریشنز کا رات گئے مختلف تھانہ جات کا اچانک دورہ
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد شعیب خان کا رات گئے مختلف تھانہ جات کا اچانک دورہ کیا فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ روم ،حوالات اور کوت کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔
عوامی شکایات کے اندراج کے عمل کا معائنہ کیااور تھانوں میں صفائی ستھرائی اور عوامی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری، انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جائے ، پولیس کا اصل مقصد عوام کو تحفظ اور سہولت دینا ہے۔ تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں شہریوں کا اعتماد حاصل کرنا ہی پولیس کی اصل کامیابی ہے۔