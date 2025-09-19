صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کا رات گئے مختلف تھانہ جات کا اچانک دورہ

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کا رات گئے مختلف تھانہ جات کا اچانک دورہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد شعیب خان کا رات گئے مختلف تھانہ جات کا اچانک دورہ کیا فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ روم ،حوالات اور کوت کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

عوامی شکایات کے اندراج کے عمل کا معائنہ کیااور تھانوں میں صفائی ستھرائی اور عوامی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری، انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جائے ، پولیس کا اصل مقصد عوام کو تحفظ اور سہولت دینا ہے۔ تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں شہریوں کا اعتماد حاصل کرنا ہی پولیس کی اصل کامیابی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال: وارڈز میں کھٹملوں کی بھرمار، مریض پریشان، صفائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ

پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم وضع

ریونیو میں اضافہ کیلئے کمرشل صارفین بڑھانے کی ہدایت

جی سی ویمن یونیورسٹی میں سپورٹس اینڈ فٹنس ارینا کا افتتاح

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطوں کا نظام درہم برہم

نبی کریمؐ کی زندگی انسانیت کیلئے مشعل راہ ، ڈاکٹر حمیرا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ