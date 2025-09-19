صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی 12 ہزار لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف

  • اسلام آباد
اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی 12 ہزار لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف

اسلام آباد (آن لائن) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی خفیہ ٹیم نے جھنگی سیداں کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔

ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران ایک دودھ بردار ٹینکر کو روکا گیا، جس کی انسپکشن پر دودھ میں ملاوٹ ثابت ہوئی۔اتھارٹی نے موقع پر ہی 12 ہزار لیٹر دودھ تلف کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ کارروائی کے دوران گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا جبکہ ملوث عناصر کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

بل بورڈز کی تنصیب:کے ایم سی و دیگر اداروں سے جواب طلب

پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

لاکھوں پاکستانیوں کی بیرون ملک منتقلی لمحہ فکریہ ،کاشف سعید

محفوظ طبی نگہداشت کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ماہرین

ملیر :گیس چوروں کیخلاف کارروائی، متعددمقدمات درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ