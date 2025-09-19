اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی 12 ہزار لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ تلف
اسلام آباد (آن لائن) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کی خفیہ ٹیم نے جھنگی سیداں کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا۔
ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران ایک دودھ بردار ٹینکر کو روکا گیا، جس کی انسپکشن پر دودھ میں ملاوٹ ثابت ہوئی۔اتھارٹی نے موقع پر ہی 12 ہزار لیٹر دودھ تلف کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ کارروائی کے دوران گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا جبکہ ملوث عناصر کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا۔