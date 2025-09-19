موسمیاتی تبدیلیوں سے ملک متاثر ،ہر فرد کردار نبھائے ،فرزانہ نائیک
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان زیادہ متاثر ہو رہا ہے، حالیہ سیلاب اور پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے انسانی بحران نے جنم لیا ہے۔
موسمیاتی تبدیلیوں کے تدارک اور مطابقت کیلئے ہر فرد اپنا کردار نبھائے۔ سائیکل ریلی ایک سادہ سا نمونہ ہے جسے دیکھ کر ہم کم اَز کم ہفتہ میں ایک بار گاڑی کی بجائے سائیکل کا استعمال کریں۔ کاربن کے اخراج میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے مگر ہمیں نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اِن خیالات کا اظہار ہلالِ احمر پاکستان کی چیئرپرسن فرزانہ نائیک نے زیرو ایمشن وِیک کی مناسبت سے سائیکل ریلی کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی چائنہ چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی جس میں رضا کاروں اور سٹاف ممبران نے شرکت کی ۔ ایونٹ جرمن ریڈکراس کے اشتراک سے ہوا۔ اِس موقع پر شرکاء اور جیتنے والوں میں سائیکلیں بھی تقسیم کی گئیں۔