پاکستان سنگل ونڈو کی اپنے ایس ایم ای لیویٹ پروگرام کے تحت کراچی میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان سنگل ونڈو نے اپنے ایس ایم ای لیویٹ پروگرام کے تحت کراچی میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔

ورکشاپ کا مقصد ٹیکسٹائل کی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو عالمی مارکیٹ کے لیے تیار کرنا تھا۔ ورکشاپ میں بتایا گیا کہ کس طرح ایس ایم ایز پی ایس ڈبلیو کی آن لائن سہولتوں اور ڈیجیٹل سسٹم سے فائدہ اٹھا کر اپنی برآمدات بڑھا سکتی ہیں اور عالمی منڈیوں میں مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ورکشاپ میں سٹیٹ بینک ، پاکستان کسٹمز، ٹریڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی، گیٹز فارما اور دیگر ماہرین نے شرکت کی۔

