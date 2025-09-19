قومی غذائی بائیو پیسٹی سائیڈکی رجسٹریشن میں حائل رکاوٹیں دور کرینگے ،سیکرٹری قومی غذائی تحفظ
اسلام آباد(نامہ نگار)وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی سیکرٹری عامر محی الدین نے کہا ہے کہ وزارت قومی غذائی بائیو پیسٹی سائیڈ (کیڑے مار ادویات) کی رجسٹریشن میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے۔۔۔
اس عمل میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور محفوظ ٹیکنالوجی تک رسائی کو تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان خیالات کا اظہار سنٹر فار ایگریکلچر اینڈ بائیو سائنس انٹرنیشنل (کیبی)، وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے تعاون سے بائیو پیسٹی سائیڈز رجسٹریشن کے عنوان سے منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں یو اے ای کے محکمہ زراعت، ایگریکلچرل کونسلر مارک ڈریس نے شرکت کی۔