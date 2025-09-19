صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی غذائی بائیو پیسٹی سائیڈکی رجسٹریشن میں حائل رکاوٹیں دور کرینگے ،سیکرٹری قومی غذائی تحفظ

  • اسلام آباد
قومی غذائی بائیو پیسٹی سائیڈکی رجسٹریشن میں حائل رکاوٹیں دور کرینگے ،سیکرٹری قومی غذائی تحفظ

اسلام آباد(نامہ نگار)وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی سیکرٹری عامر محی الدین نے کہا ہے کہ وزارت قومی غذائی بائیو پیسٹی سائیڈ (کیڑے مار ادویات) کی رجسٹریشن میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے۔۔۔

 اس عمل میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور محفوظ ٹیکنالوجی تک رسائی کو تیز کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان خیالات کا اظہار سنٹر فار ایگریکلچر اینڈ بائیو سائنس انٹرنیشنل (کیبی)، وزارت قومی غذائی تحفظ اور تحقیق کے تعاون سے بائیو پیسٹی سائیڈز رجسٹریشن کے عنوان سے منعقدہ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں یو اے ای کے محکمہ زراعت، ایگریکلچرل کونسلر مارک ڈریس نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مصنوعی دودھ تیار کرنیوالوں کیخلاف آپریشن

وائلڈ لائف رینجر کی‘کارروائیاں‘سبز طوطے ‘ آلات برآمد

سیلاب متاثرین کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

وہاڑی چیمبر کے وفد کی ایشیا بیوٹی نمائش میں شرکت

والدین بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لازمی لگوائیں :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ