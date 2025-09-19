صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرمایہ کاروں ،سیاحوں کی سہولیات کیلئے کوشاں ہیں، احسان بھٹہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ اور میوزیم ڈیپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے سیاحت کو فروغ دے کر پنجاب جلد ہی متحرک مرکز بن کر سرمایہ کاروں اور سیاحوں کو یکساں طور پر راغب کرے گا۔

انہوں نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے حکام کے ساتھ اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی صدارت کی ،خطے میں سیاحت کو بڑھانا، محکمہ سیاحتی خدمات کو خودکار بنانا، کارکردگی اور شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے لائسنسنگ کے عمل، مجوزہ چیٹ بوٹ کے ساتھ پنجاب ٹورازم ایپ ،ریئل ٹائم سپورٹ کے لیے یوزر فرینڈلی ٹولز ، ایجنٹس اور لائیو ڈیش بورڈ انضمام شامل ہیں۔ سیکرٹری سیاحت نے بتایا کہ ان اقدامات کا مقصد معاشی ترقی اور سیاحوں کے لیے نئے سیاحتی مقام فراہم کرنا ہے۔

