صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر پنجاب شہید میجر عدنان اور کیپٹن تیمور شہید کے گھر گئے، اہلخانہ سے تعزیت کی

  • اسلام آباد
گورنر پنجاب شہید میجر عدنان اور کیپٹن تیمور شہید کے گھر گئے، اہلخانہ سے تعزیت کی

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان شہید میجر عدنان اسلم کے گھر گئے اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔

انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میجر عدنان اسلم نے اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کی ، پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے ، میں شہید میجر عدنان اسلم کے پورے خاندان کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ بعد ازاں گورنر پنجاب کیپٹن تیمور حسن شہید کے گھر بھی گئے جہاں انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مصنوعی دودھ تیار کرنیوالوں کیخلاف آپریشن

وائلڈ لائف رینجر کی‘کارروائیاں‘سبز طوطے ‘ آلات برآمد

سیلاب متاثرین کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

وہاڑی چیمبر کے وفد کی ایشیا بیوٹی نمائش میں شرکت

والدین بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لازمی لگوائیں :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ