گورنر پنجاب شہید میجر عدنان اور کیپٹن تیمور شہید کے گھر گئے، اہلخانہ سے تعزیت کی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان شہید میجر عدنان اسلم کے گھر گئے اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔
انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میجر عدنان اسلم نے اپنے ساتھی کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کی ، پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے ، میں شہید میجر عدنان اسلم کے پورے خاندان کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ بعد ازاں گورنر پنجاب کیپٹن تیمور حسن شہید کے گھر بھی گئے جہاں انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔