ایک لاکھ 80 ہزار شکایات ، ایک لاکھ 76 ہزار کے فیصلے، وفاقی محتسب
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا ہے ادارہ حقیقی معنوں میں غریب آ دمی کی عدا لت ہے جو بڑی تعداد میں شکایت کنند گان کو ان کے گھر کی دہلیز پر انصاف فرا ہم کر رہا ہے۔
رواں سال ستمبر تک شکا یات کی تعداد 180,000 سے تجاوز کر چکی ،176,828 شکا یات کے فیصلے کئے جا چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔وفاقی محتسب نے کہاکہ سال 2024ء میں دو لا کھ 26 ہزار371 شکایات میں سے 223,171 شکا یات کے فیصلے کئے گئے ۔ 2025 ء کے دوران بیرون ملک پا کستا نیوں کی شکا یات اورپا کستان کے بین الا قوا می ہوا ئی اڈوں پر قا ئم کردہ یکجاسہولیا تی ڈیسکوں کے ذریعے 90 ہزار سے زا ئد شکا یت کنند گان کو سہو لیا ت فرا ہم کی جا چکی ہیں۔ بچوں کے مسائل کے حل اور ان کی شکایات کے ازالے کے لئے ایک ہمہ وقتی شکا یا ت کمشنر برائے اطفال کام کر رہا ہے جس کا دفتر بھی اسی بلڈ نگ میں موجود ہے۔ اس سال اب تک بچوں کی 450 شکا یات مو صول ہوچکی ہیں۔انہوں نے کہا کہ رواں سال کے دوران عوام النا س کو ان کے گھر کی دہلیز پر انصا ف فرا ہم کر نے کے لئے ملک بھر میں 112کھلی کچہر یاں منعقد کی گئیں۔ او سی آ ر پروگرام کے تحت 172 دوروں کے دوران ہزاروں شکا یات نمٹا ئی گئیں، ادارہ اب ملک بھر کے 26 شہروں میں مو جود ہے ۔ وفاقی محتسب کے اہم اقدامات میں شکا یات کے اندراج اور زوم لنک نیز وٹس ایپ کے ذریعے سما عت میں شمو لیت کے لئے انفا رمیشن ٹیکنا لوجی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا استعمال بھی شا مل ہے۔