رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کی، جس میں مستحقین کیلئے نقد رقوم کی تقسیم کے جدید نظام کی تیاری کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے لاکھوں مستحقین کیلئے مالی امداد کی تقسیم کو محفوظ، شفاف اور آسان بنانا ہے ۔اجلاس میں چیف کمرشل آفیسر ون لنک بشیر خان، کارانداز ٹیم، ایڈیشنل سیکرٹری بی آئی ایس پی اور تمام ڈائریکٹر جنرلز نے شرکت کی۔ روبینہ خالد نے کہا کہ بی آئی ایس پی جدید اور شفاف ادائیگی کے نظام کو اپنانے کے لیے پرعزم ہے ، جو مستحقین کو بروقت، سہل اور باعزت سہولت فراہم کرے گا۔سیکرٹری عامر علی نے تمام سٹیک ہولڈرزبالخصوص بینکنگ پارٹنرز کے مابین تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قابلِ عمل تجاویز نئے نظام کے ہموار اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کیلئے اہم ہوں گی۔