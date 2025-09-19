صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد

  • اسلام آباد
رقوم کی شفاف تقسیم کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، روبینہ خالد

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس کی صدارت کی، جس میں مستحقین کیلئے نقد رقوم کی تقسیم کے جدید نظام کی تیاری کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔

اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے لاکھوں مستحقین کیلئے مالی امداد کی تقسیم کو محفوظ، شفاف اور آسان بنانا ہے ۔اجلاس میں چیف کمرشل آفیسر ون لنک بشیر خان، کارانداز ٹیم، ایڈیشنل سیکرٹری بی آئی ایس پی اور تمام ڈائریکٹر جنرلز نے شرکت کی۔ روبینہ خالد نے کہا کہ بی آئی ایس پی جدید اور شفاف ادائیگی کے نظام کو اپنانے کے لیے پرعزم ہے ، جو مستحقین کو بروقت، سہل اور باعزت سہولت فراہم کرے گا۔سیکرٹری عامر علی نے تمام سٹیک ہولڈرزبالخصوص بینکنگ پارٹنرز کے مابین تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قابلِ عمل تجاویز نئے نظام کے ہموار اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کیلئے اہم ہوں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مصنوعی دودھ تیار کرنیوالوں کیخلاف آپریشن

وائلڈ لائف رینجر کی‘کارروائیاں‘سبز طوطے ‘ آلات برآمد

سیلاب متاثرین کے لئے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد

وہاڑی چیمبر کے وفد کی ایشیا بیوٹی نمائش میں شرکت

والدین بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لازمی لگوائیں :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کی فراہمی جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ