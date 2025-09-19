صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید بنائیں گے، وزیر صحت

  • اسلام آباد
ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید بنائیں گے، وزیر صحت

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفیٰ کمال کی صدارت میں ڈریپ کا اجلاس ہوا،اجلاس میں سیکرٹری صحت، چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈریپ سمیت حکام نے شرکت کی۔۔۔

سنٹرل ڈرگز لیبارٹری کی اپگریڈیشن سے متعلق بریفننگ دی گئی، ایکریڈیشن کے حصول سے ملک میں ادویات کے معیار کی جانچ کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے، مصطفی کمال نے کہا کہ قومی سطح پر ادویات کی حفاظت اور مؤثریت کو یقینی بنایا جا سکے، اجلاس میں ڈریپ کی جانب سے ڈبلیو ایچ او کے میچورٹی لیول 3 کے حصول کے لیے جاری پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ ڈریپ کو بین الاقوامی معیار کی ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کیلئے پر عزم ہیں۔

