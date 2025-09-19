صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم

  • اسلام آباد
تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم

اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ شفافیت بڑھانے اور خامیاں دور کرنے کیلئے تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے۔

اوگرا پٹرولیم سیکٹر کی پائیداری کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کیلئے یکساں مواقع اور مضبوط انفورسمنٹ میکانزم مہیا کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کے ہیڈ آفس کے دورہ کے موقع پر کیا ۔ وفاقی وزیر کوآئل سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین اوگرا مسرور خان نے کہاکہ اوگرا آرڈ یننس کو مکمل نافذ کریں گے۔ پالیسی سازی میں وفاقی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کر کے سیکٹر کے استحکام کو یقینی بنائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال: وارڈز میں کھٹملوں کی بھرمار، مریض پریشان، صفائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ

پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم وضع

ریونیو میں اضافہ کیلئے کمرشل صارفین بڑھانے کی ہدایت

جی سی ویمن یونیورسٹی میں سپورٹس اینڈ فٹنس ارینا کا افتتاح

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رابطوں کا نظام درہم برہم

نبی کریمؐ کی زندگی انسانیت کیلئے مشعل راہ ، ڈاکٹر حمیرا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ