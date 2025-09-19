تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری : وفاقی وزیر پٹرولیم
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ شفافیت بڑھانے اور خامیاں دور کرنے کیلئے تیل کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن ضروری ہے۔
اوگرا پٹرولیم سیکٹر کی پائیداری کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کیلئے یکساں مواقع اور مضبوط انفورسمنٹ میکانزم مہیا کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) کے ہیڈ آفس کے دورہ کے موقع پر کیا ۔ وفاقی وزیر کوآئل سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ چیئرمین اوگرا مسرور خان نے کہاکہ اوگرا آرڈ یننس کو مکمل نافذ کریں گے۔ پالیسی سازی میں وفاقی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کر کے سیکٹر کے استحکام کو یقینی بنائیں گے۔