پاکستان اور پولینڈ کا زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین سے پولینڈ کے سفیر نے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک میں زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
وفاقی وزیر نے جانوروں کی صحت، ویٹرنری سائنسز، گوشت کی تجارت اور ڈیری پروڈکشن میں تعاون کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز دی۔وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان چاول، آم، تل، کھجور اور الفالفہ بیج برآمد کر رہا ہے، مگر صلاحیت کے مقابلے میں مقدار کم ہے۔ انہوں نے سنگترے، چاول، آم، حیوانی مصنوعات کی برآمدات بڑھانے اور یورپی معیارات ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک نے لائیوسٹاک، فوڈ پروسیسنگ، زرعی تحقیق، بایوٹیکنالوجی اور آرگینک فارمنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر نے کہاپاکستان پہلے ہی پولینڈ کو جانوروں کی آنتیں برآمد کر رہا ہے اور اس تعاون کو پکے گوشت، مرغی اور پروسیسڈ فوڈ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔