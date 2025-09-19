صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور پولینڈ کا زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق

  • اسلام آباد
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین سے پولینڈ کے سفیر نے ملاقات کی جس میں دونوں ممالک میں زرعی تعاون اور برآمدات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

 وفاقی وزیر نے جانوروں کی صحت، ویٹرنری سائنسز، گوشت کی تجارت اور ڈیری پروڈکشن میں تعاون کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز دی۔وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان چاول، آم، تل، کھجور اور الفالفہ بیج برآمد کر رہا ہے، مگر صلاحیت کے مقابلے میں مقدار کم ہے۔ انہوں نے سنگترے، چاول، آم، حیوانی مصنوعات کی برآمدات بڑھانے اور یورپی معیارات ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ممالک نے لائیوسٹاک، فوڈ پروسیسنگ، زرعی تحقیق، بایوٹیکنالوجی اور آرگینک فارمنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر نے کہاپاکستان پہلے ہی پولینڈ کو جانوروں کی آنتیں برآمد کر رہا ہے اور اس تعاون کو پکے گوشت، مرغی اور پروسیسڈ فوڈ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔

