صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ٹریفک پولیس کا رابطہ فلیگ شپ پروگرام شروع

  • اسلام آباد
اسلام آباد ٹریفک پولیس کا رابطہ فلیگ شپ پروگرام شروع

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ’’رابطہ‘‘ فلیگ شپ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اس سلسلے میں چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس کا عوام کی طرف گارڈین شپ اور۔۔۔

 عوام کا ٹریفک پولیس کی طرف اونرشپ کا رابطہ ہو گا۔، ایک ایسا رابطہ جس کے تحت اسلام آباد ٹریفک پولیس اور عوام مل کر ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے۔، ایک دوسرے کے بازو بنیں گے اور اس شہر کی ٹریفک کو ایک بہترین اور مثالی ٹریفک بنائیں گے۔ رابطہ مہم صرف میٹنگز، ملاقاتوں، پروگراموں اور ویڈیوز کی حد تک نہیں رہے گی بلکہ اس مہم میں عوام کو مکمل طور پر ٹریفک کے آپریشنل معاملات میں اپنے ساتھ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ شامل کیا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کے اس شہر کی ٹریفک کو ایک مثالی ٹریفک بنایا جائے گا، انہوں نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تیز ہوا کیساتھ موسلا دھار بارش،درجنوں فیڈر ز ٹرپ کر گئے

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین بارے پروپیگنڈا بے بنیاد :بریفنگ

ڈی سی خوشاب کاشہر کے مختلف مقامات کادورہ، صفائی کا معائنہ

اسد عباس مگسی کی مختلف سائلین سے ملاقات،مسائل سن کر احکامات جاری

پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ،عامر سلطان چیمہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت وی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن