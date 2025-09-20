اسلام آباد ٹریفک پولیس کا رابطہ فلیگ شپ پروگرام شروع
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ’’رابطہ‘‘ فلیگ شپ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، اس سلسلے میں چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس کا عوام کی طرف گارڈین شپ اور۔۔۔
عوام کا ٹریفک پولیس کی طرف اونرشپ کا رابطہ ہو گا۔، ایک ایسا رابطہ جس کے تحت اسلام آباد ٹریفک پولیس اور عوام مل کر ایک دوسرے کی طاقت بنیں گے۔، ایک دوسرے کے بازو بنیں گے اور اس شہر کی ٹریفک کو ایک بہترین اور مثالی ٹریفک بنائیں گے۔ رابطہ مہم صرف میٹنگز، ملاقاتوں، پروگراموں اور ویڈیوز کی حد تک نہیں رہے گی بلکہ اس مہم میں عوام کو مکمل طور پر ٹریفک کے آپریشنل معاملات میں اپنے ساتھ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ شامل کیا جائے گا اور ان کے ساتھ مل کے اس شہر کی ٹریفک کو ایک مثالی ٹریفک بنایا جائے گا، انہوں نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی۔