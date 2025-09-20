صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر عبدالغنی بٹ کی اسلام آباد میں غائبانہ نمازجنازہ

  • اسلام آباد
پروفیسر عبدالغنی بٹ کی اسلام آباد میں غائبانہ نمازجنازہ

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) کل جماعتی حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ کی غائبانہ نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی۔۔۔

 وزیراعظم آزادکشمیر چوہدری انوارلحق، عبداللہ گل، سینئر حریت رہنما فاروق رحمانی، محمود احمد ساغر، سید یوسف نسیم، سید فیض نقشبندی  سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ غائبانہ نماز جنازہ کے بعد پروفیسر عبدالغنی بٹ کی بلندی درجات کیلئے خصوصی دعا کی گئی اور پروفیسر عبدالغنی بٹ کی تحریک آزادی کیلیے قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، وزیراعظم چوہدری انوارالحق نے تحریک آزادی جموں وکشمیر کیلئے پروفیسر عبدالغنی بٹ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ عظیم حریت رہنماء تھے جن کی وفات سے پیدا ہونے والے خلاء کو پُر نہیں کیا جاسکتا۔ پروفیسر عبدالغنی بٹ استقامت کا پہاڑ تھے وہ کشمیر کی تاریخ پر ایک اکیڈمی تھے جنہیں صدیوں یاد رکھا جائے گا۔

 

 

