جاز اور ویون کی قیادت کا این ڈی ایم اے میں این ای او سی کا دورہ،بریفنگ

  • اسلام آباد
جاز اور ویون کی قیادت کا این ڈی ایم اے میں این ای او سی کا دورہ،بریفنگ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ویون اور جاز کی سینئر قیادت کے ایک وفد نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے وفاقی ادارے این ڈی ایم اے ہیڈکوارٹرز میں نیشنل ایمرجنسی آپریشنز سینٹر (این ای او سی) کا دورہ کیا۔۔۔

وفد کی قیادت ویون گروپ کے سی ای او کان ترزی اوغلو اور جاز کے سی ای او عامر ابراہیم نے کی۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے بریفنگ دی۔ ملاقات میں قدرتی آفات سے نمٹنے کیلئے ٹیکنالوجی پر مبنی حل، ارلی وارننگ سسٹمز، مصنوعی ذہانت پر مبنی ماڈلز، ریئل ٹائم الرٹس، اور مضبوط کمیونیکیشن نیٹ ورکس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے این ڈی ایم اے کے فعال ڈیزاسٹر مینجمنٹ اپروچ کو سراہا اور آفات سے بچاؤ کیلئے نجی شعبے کی معاونت پر زور دیا۔ 

 

